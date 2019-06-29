صورة| أحمد رزق يقضي إجازة الصيف بصحبة السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد رزق، على قضاء إجازة الصيف بأحد الشواطئ المصرية، بصحبة الفنان أحمد السعدني.

ونشر رزق صورة تجمعهما بالسعدني عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "صيف بقى وكده".

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يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق، فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وألف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة، وحجاج عبد العظيم ضيوف شرف.