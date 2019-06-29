بعد تحقيقها أول نقطة في تاريخها.. هكذا وصف الشريف "موريتانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق النجم يوسف الشريف، على مباراة اليوم السبت، التي جمعت بين فريقي أنجولا وموريتانيا ببطولة أمم إفريقيا، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب الشريف، عبر حسابه علي"تويتر" معلقا على المباراة: "أول نقطة لموريتانيا في تاريخ كأس أمم إفريقيا.. فريق شجاع"

يذكر أن يوسف الشريف يواصل تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد "النهاية" مع المؤلف عمرو سمير عاطف، الذي انتهي من كتابة 10 حلقات بالعمل، المقرر أن يشارك من خلاله في دراما رمضان 2020، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

