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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
علق النجم يوسف الشريف، على مباراة اليوم السبت، التي جمعت بين فريقي أنجولا وموريتانيا ببطولة أمم إفريقيا، التي انتهت بالتعادل السلبي.
وكتب الشريف، عبر حسابه علي"تويتر" معلقا على المباراة: "أول نقطة لموريتانيا في تاريخ كأس أمم إفريقيا.. فريق شجاع"
يذكر أن يوسف الشريف يواصل تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد "النهاية" مع المؤلف عمرو سمير عاطف، الذي انتهي من كتابة 10 حلقات بالعمل، المقرر أن يشارك من خلاله في دراما رمضان 2020، وهو من إنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحقيقها أول نقطة في تاريخها.. هكذا وصف الشريف "موريتانيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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