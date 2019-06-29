صور| إنجي المقدم تهنئ داليا حسين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة إنجي المقدم، صديقتها الفنانة داليا حسين بعيد ميلادها.
ونشرت المقدم صورا تجمعها بداليا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سمع هوووووس.. النهارده عيد ميلاد مين يا ولاد، الفنانة أوي، اللذيذة أوي، أم دم خفيف أوي، الشجاعة أوي، اللي ما يتشبعش من قعدتها أوي".
وتابعت المقدم:" دليا حسين، سمعني سلام يلا حالا بالا حييوا أبو الفصاد، ورقصني يا جدع".
وشاركت المقدم في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا بشخصية "صفية"، التي حققت نجاحا كبيرا.
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