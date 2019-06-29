فيديو| لطفي: "شوفتوا رامز أمير وابني عملوا فيا ايه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد لطفي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر لطفي في الفيديو وهو يقفز بإحدى الألعاب الترفيهية، وعلق: "شوفتوا رامز أمير وإبراهيم ابني عملوا فيا ايه". يذكر أن لطفي يعرض له حاليا فيلم "حلمة فرعون" بطولة عمرو سعد، وروبي، وأحمد التهامي، ورامز أمير، بالإضافة للنجمين العالميين مايك تايسون، هافثور يوليوس المعروف بـ"الجبل"، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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