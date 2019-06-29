محمد رمضان ينعى محمد أبو الوفا: "كان إضافة كبيرة في أعمالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد رمضان، الفنان محمد أبو الوفا، الذي رحل عن عالمنا، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونشر رمضان صورة تجمعه بأبو الوفا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "إنا لله وإنا ليه راجعون، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عم محمد أبو الوفا، كان وجوده إضافة كبيرة في أعمالي مسلسل ابن حلال، فيلم شد أجزاء، مسلسل نسر الصعيد".

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، وعُرض له مؤخرًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".