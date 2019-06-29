إيرادات الجمعة.. "Aladdin" في الصدارة و"Godzilla" بالمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 28 يونيو، إيراد قُدر بـ882 ألفًا و631 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 837 ألفًا و591 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 395 ألفًا و445 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 183 ألفًا و351 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 154 ألفًا و591 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 116 ألفًا و543 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "The Hustle" بطولة Anne Hathaway، محققًا 67 ألفًا و872 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، وقُدرت إيراداته أمس بـ55 ألفًا و551 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Child’s Play" بطولة Aubrey Plaza، محققًا 43 ألفًا و806 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، محققًا 31 ألفًا و524 جنيهًا.