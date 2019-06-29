أصدقاء محمد أبوالوفا يستقبلون العزاء فيه بمركز ثقافة الفيوم اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت أسرة الفنان محمد أبو الوفا العزاء فيه، في مقابر أسرته بقرية تلات إحدى القرى التابعة لمركز الفيوم، وذلك عقب دفنه بعد أداء صلاة الجنازة عليه عصر اليوم السبت 29 يوينو.

وعلم "الخليج 365" أن عددًا من أصدقاء الفنان الراحل والفنانين الذين شاركوه بطولات أعماله المسرحية، سيستقبلون العزاء فيه عقب صلاة مغرب اليوم في قصر ثقافة الفيوم.

محمد أبو الوفا رحل صباح اليوم بعد صراع مع المرض، تاركًا عددًا من الأعمال الفنية منها: فيلم "الجزيرة"، مسلسل "ابن حلال"، مسلسل "شارع عبدالعزيز"، مسلسل "يونس ولد فضة"، مسلسل "كفر دلهاب".