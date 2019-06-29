باكيًا.. صلاح عبدالله يحكي موقفًا مؤثرًا جمعه بمحمد أبو الوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بكلمات مؤثرة، تحدث الفنان صلاح عبدالله عن الفنان الراحل محمد أبو الوفا، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو بعد صراع مع المرض.

ونشر عبدالله صورة للفنان الراحل محمد أبو الوفا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "عارف يا محمد أنا النهاردة صحيت من النوم الساعة ٣م وأول حاجة قلتها الحمدلله أخيراً نمت كويس والورم في رجلي فش كتير وحاسس إني تحسنت صحيًا بفضله وكرمه، ومقبل على الحياة بإبتسامه جوانية عريضة ولذيذة وعاقد العزم على مواصلة دعم منتخب بلدي في مواقع التواصل وفعلاً بعد الإجراءات العلاجية المعتادة يومياً فتحت الفيسبوك وأول حاجة شفتها صورتك يا محمد".

وتابع عبدالله: "فاكر يا محمد المرة الوحيدة اللي قعدت فيها معاك قعدة طويلة أثناء التحضير لمشهد يجمعنا في عائلة الحاج نعمان وكل ما تقولي يا استاذ أقولك ماتقوليش يا أستاذ لإن انت الأستاذ ووقفت في الأستوديو وقلت بعلو الصوت يا جماعة أنا ليا الشرف والفخر إني همثل دلوقتي قصاد الأستاذ محمد أبوالوفا".

Advertisements

وأضاف عبدالله: "عارف يا محمد أول مرة شفتك في التليفزيون قعدت أقول لنفسي مين الراجل دا، وكان فين الراجل دا وإزاي بيمثل بالحلاوة والبساطة وبالشكل دا، وكل مرة كنت بقول نفس الكلام وأنا قاعد قصادك زي التلميذ يا أستاذ".

واستطرد:" فاكر يا محمد لما قلت لك إنت كنت فين ياجدع إنت وإزاي وليه دانت المفروض تكون في حتة أكبر بكتير ماللي إنت فيها إسماً وأجراً وشهرة، في حتة أكبر كتير ماللي إحنا فيها أو بالتحديد ماللي أنا وصلت ليها وترد بضحكة عسل مالهاش زي بترن دلوقتي جوايا وإنت بتقولي بطل تواضع يا أستاذ وأقولك تاني ما تقوليش يا استاذ، ودا مش تواضع والله دا إقرار بالحقيقة والله إقرار وإعتراف بالحقيقة يا محمد يا أبوالوفا".

وتابع صلاح: "عارف يا محمد والله العظيم أنا مش عارف ليه كتبت كل الكلام دا في نعيك إنت بالذات ومش عارف ليه لغاية دلوقتي مش قادر أبطل عياط مع إني معرفش عنك غير إنك ممثل عظيم ظهر متأخرا، ورحل مبكراً وشفت في عينيه لما قعدت وياه إن الدنيا دي مش فارقة معاه، ولإني بدأت أتعب يا أبوالوفا هختم برسالة ليك يا أستاذ فاكر لما قلتلك إنت المفروض تكون في حتة أحسن كتير أهو إنت دلوقتي يا حبيبي في الحتة الأحسن والأفضل والأجمل والأنضف والأبقى والأحلى والأعلى بإذن الله ورعايته ورحمته وفضله وكرمه، اسألكم الفاتحة والدعاء للأستاذ محمد أبو الوفا".

