فرح يوسف تهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت المطربة السورية فرح يوسف، الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها، الموافق اليوم 29 يونيو. ونشرت فرح صورة للفنانة نوال عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل عام وانتي بخير وتألق وابداع دائم، كل الحب إلك". وعلقت الفنانة نوال الزغبي على تهنئة فرح يوسف عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "شكرا يا قمر". يُذكر أن الزغبي أحيت حفلًا غنائيًا في 20 يونيو الجاري بأحد فنادق العاصمة السورية "دمشق"، وشاركها في إحيائها الفنان زياد برجي.



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