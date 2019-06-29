أحمد السقا ينعى محمد أبو الوفا: "التمثيل قدامك كان متعة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان أحمد السقا، الفنان محمد أبو الوفا، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو بعد صراع مع المرض.
وكتب السقا تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رحمة الله عليك يا أجمل وأطيب الناس، الريس جمعة التمثيل كان قدامك متعة ربنا يغفر ذنوبك ويرحمك، هتوحشنا".
شخصية الريس جمعة قدمها أبو الوفا في فيلم "الجزيرة" للمخرج شريف عرفة، بطولة أحمد السقا، خالد الصاوي، هند صبري، نضال الشافعي.
محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، وعُرض له مؤخرًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".
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