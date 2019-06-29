شاهد..حسن الرداد يستعرض مهارته في قيادة الدراجة

نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو له و هو يركب "الدراجة".

يذكر أن آخر ما قدمه النجم هو مسلسل الزوجة 18 الذى تم طرحه فى الموسم الرمضانى السابق، و

هو من تأليف محمد أبو السعد ، خالد أبو بكر ، وليد أبو المجد ، أمين جمال إخراج مصطفى فكري

لمشاهدة الفيديو من ">هنا