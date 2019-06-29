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ما قالته نادية الجندي على صورها في شوارع لبنان

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علقت نجمة الجماهير  نادية الجندي بعد نشر بانر تكريمها في إحدى شوارع لبنان، و عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

و أعربت نجمة الجماهير عن ساعدتها قائلة: "أول مرة بانر في شوارع لبنان ينزل صورة لفنانة وهي تحمل جائزة تكريمها، وطبعاً ده شيء أسعدني جداً جداً من هذا البلد الجميل.. شكرًا مهرجان الزمن الجميل و الدكتور هراتش وقناة mtv وشكراً

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لبنان والحفله ستعرض اليوم كاملة علي شاشة mtv  اللبنانية التي فازت بحق العرض الحصري علي شاشتها الريد كاربت الساعه ٦ ونص مساء بتوقيت مصر ٧ ونص مساء بتوقيت بيروت علي قناة onetvlebanon.. المهرجان الساعه ٨:٤٠ مساء بتوقيت مصر ،٩:٤٠ مساء بتوقيت بيروت علي قناةmtvlebanon".

 

يذكر أن نجمة الجماهير نادية الجندي شاركت

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سابقاً في مسلسل "ملكة في المنفى"، و هو بطولة كل من "محمد قابيل"، "كمال أبو رية"، "شريف سلامة"، "حسام فارس"، "فايزة كمال"، "شيرين عادل"، "نور قدري"، "رشا نور الدين"، "جمال إسماعيل"، "خليل مرسي"، "محمد متولي"، "سلوى محمد علي"، "وفاء سالم"، "محمد مرزبان"، "ليلى طاهر"، "سمير صبري"، "عبد الرحمن ابو زهرة"، و المسلسل من تأليف راوية راشد، و إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

 

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