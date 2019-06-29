علقت نجمة الجماهير نادية الجندي بعد نشر بانر تكريمها في إحدى شوارع لبنان، و عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
و أعربت نجمة الجماهير عن ساعدتها قائلة: "أول مرة بانر في شوارع لبنان ينزل صورة لفنانة وهي تحمل جائزة تكريمها، وطبعاً ده شيء أسعدني جداً جداً من هذا البلد الجميل.. شكرًا مهرجان الزمن الجميل و الدكتور هراتش وقناة mtv وشكراً
يذكر أن نجمة الجماهير نادية الجندي شاركت
كانت هذه تفاصيل خبر ما قالته نادية الجندي على صورها في شوارع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.