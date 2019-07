بالصور.. نجوم الفن ينعون محمد أبو الوفا

View this post on Instagram

رحل الممثل الرائع، الأسد اللي بيحكم مملكة ، محمد أبو الوفا واللي كان اول ظهور له علي شاشة السينما في فيلم ابراهيم الابيض وعمل مشهد وحيد عبقري مازال ما ذاكرة المشاهدين . وانطلق منه ليحقق مسيرة قوية ومؤثرة جديرا بها . رحمة الله عليه والصبر لأهله ومحبيه . الفاتحة للرجل