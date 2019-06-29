بالصور.. نجوم الفن ينعون محمد أبو الوفا

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني النجم الراحل محمد ابو الوفا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 63 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الرئة.

وجاء في أول تلك القائمة النجم محمد رمضان حيث نشر صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباً عليها: "انا لله وانا إليه راجعون .. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عم محمد أبو الوفا..كان وجوده اضافة كبيرة في أعمالي ( مسلسل ابن حلال / فيلم شد أجزاء / مسلسل نسر الصعيد)".

ونعى النجم كريم عبد العزيز الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباً: "البقاء لله في وفاة الفنان محمد ابو الوفا، نسأل الله له الرحمه والمغفرة وخالص العزاء لاسرته".

ونعى أيضاً النجم عمرو سعد الفنان الراحل محمد أبو الوفا بكلمات مؤثرة، حيث نشر مشهد كان يجمعه به، وعلق عليه

قائلاً: "مع السلامة أبويا الغالي في الدراما .، وربنا هو العالم والشاهد وهو الرحمن ربنا يكرمك وينور طريق آخرتك ويرحمك يا راجل يا طيب با حنين. ويقبل دعواتي ليك ويجعل دعوتك ليا مفتاح من مفاتيح الرضا ...، وربنا يجازي كل اللي وقف معاك ويجمعنا علي خير".

ونعى النجم أحمد السقا بكلمات مؤثرة الفنان الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "رحمة الله عليك يا اجمل واطيب الناس..الريس جمعة التمثيل كان قدامك متعه..ربنا يغفر ذنوبك ويرحمك..هتوحشنا".

كما دعا النجم خالد الصاوي للفنان الراحل عبر صفحته الرسيمة بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباً: "ينعي الفنان خالد الصاوي الفنان القدير محمد أبو الوفا صاحب الأداء المتميز والموهبة الكبيرة حتى صار صاحب بصمة خاصة وإضافة في كل عمل

إشترك فيه.نسألكم الدعاء والفاتحة".

و علق النجم محمد إمام على وفاة الفنان الراحل محمد أبو الوفا كاتباً: "إنا لله و إنا إليه راججعون.. البقاء لله في وفاة الفنان محمد أبو الوفا..أسكنه الله فسيح جناته وثبته عند السؤال".

و ودعا النجم عباس أبو الحسن كلمات مؤثرة للفنان الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، كاتباً: "رحل الممثل الرائع، الأسد اللي بيحكم مملكة ، محمد أبو الوفا واللي كان اول ظهور له علي شاشة السينما في فيلم ابراهيم الابيض وعمل مشهد وحيد عبقري مازال ما ذاكرة المشاهدين . وانطلق منه ليحقق مسيرة قوية ومؤثرة جديرا بها . رحمة الله عليه والصبر لأهله ومحبيه..الفاتحة للرجل".