نشرت الفنانة إنجى المقدم صورا تجمعها بالفنانة داليا حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تهئنها بعيد ميلادها وعلقت على صور قائلة: "سمع هووووووووس انهاردهعيد ميلاد مين ياولاد .. الفنانة اوى اللذيذة اوى ام دم خفيف اوى الشجاعة اوى إللى مابيتشبعش من قعدتها اوى
بتقولوا مييييين داليا حسين سمعنى سلام يللا حالا بالا حييوا ابو الفصاد .. تن تن تا تررا ررا ررا راااا ترا ررا ررا تررن تنتااا و رقصنى يا جدع".
للمشاهده من
View this post on Instagram
سمع هووووووووس 📣📣📣 انهارده عيد ميلاد مين ياولاد .. 📣📣 الفنانة اوى 📣 اللذيذة اوى 📣 ام دم خفيف اوى 📣 الشجاعة اوى 📣 إللى مابيتشبعش من قعدتها اوى 📣 بتقولوا مين يا ولاااااد .. داليا حسين بتقولوا مييييين 📣📣📣 داليا حسين 📣📣📣 سمعنى سلام يللا حالا بالا حييوا ابو الفصاد .. تن تن تا تررا ررا ررا راااا ترا ررا ررا تررن تنتااا 🎶🎶 و رقصنى يا جدع 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃
كانت هذه تفاصيل خبر إنجى المقدم تهنئ داليا حسين بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.