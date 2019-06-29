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إنجى المقدم تهنئ داليا حسين بعيد ميلادها

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نشرت الفنانة إنجى المقدم صورا تجمعها بالفنانة داليا حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تهئنها بعيد ميلادها وعلقت على صور قائلة: "سمع هووووووووس انهارده

عيد ميلاد مين ياولاد .. الفنانة اوى اللذيذة اوى ام دم خفيف اوى الشجاعة اوى إللى مابيتشبعش من قعدتها اوى
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بتقولوا مين يا ولاااااد .. داليا حسين

بتقولوا مييييين داليا حسين سمعنى سلام يللا حالا بالا حييوا ابو الفصاد .. تن تن تا تررا ررا ررا راااا ترا ررا ررا تررن تنتااا و رقصنى يا جدع". 

 

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