وفاة الفنان محمود جليفون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا اليوم السبت 29 يونيو، الفنان المصري محمود جليفون، عن عمر يناهز الـ 74عامًا.

وتم تشييع جنازة الفنان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء تلغرافيًا.

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اشتهر الفنان الراحل بالأدوار الثانوية التي قدمها و بدأ مسيرته الفنية في نهاية السبعينيات، و قدم أكثر من 150 مسلسلًا

محمود جليفون من مواليد 7 مارس 1945، شارك في عدد كبير من المسلسلات والسهرات التليفزيونية، منها: الجزء الأول من مسلسل “العصيان” بطولة الفنان محمود ياسين، “عائلة الأستاذ شلش” بطولة الفنان صلاح ذو الفقار، “تاجر السعادة” بطولة الفنان خالد صالح، “الراية البيضا” بطولة الفنان جميل راتب والفنانة سناء جميل.

ومن أشهر أعماله مسلسل “الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين” عام 1978 حيث قدم دور رئيس العمال في الفيلم التليفزيوني “أيام الخادمة أحلام” وهو أيضا عباس التمرجي في فيلم “الملعوب” 1987 ومن المسلسلات التي شارك فيها و”تاجر السعادة” ، و”الركين”.