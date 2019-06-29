حفل علي الحجار في الجامعة الأمريكية كامل العدد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا الفنان المصري علي الحجار حفل غنائي كبير، يقف فيه لأول مرة علي خشبة مسرح قاعة “ايوارت التذكارية” بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد.
الفنان المصري قدم خلال الحفل عدد كبير من الأغاني الخاصة به منها: “من غير متتكلمي، وتتر مسلسل المال والبنون، ووعدي، ويا طالع الشجرة، والزين والزينة، وليه الطريق”.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور والشخصيات العامة من بينهم الفنان خالد النبوي، وقد تفاعل جميع الحضور مع أغاني الفنان المصري.
جدير بالذكر أن الفنان المصري عل الحجار كان قد أحيا مؤخرا حفل غنائي كبير ضمن المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية.
الحجار قدم خلال الأمسية نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية، منها: “يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، راح توحشينى، لو تعرفى، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلوانى، حرماً يا سيدى، ضحكة المساجين”.
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