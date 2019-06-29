مُقرَّبٌ من كايلي جينر يحسم الجدل: ليستْ حاملًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجمة الأمريكية كايلي جينر ليست حاملًا على الرغم من إثارة تكهنات بأنها تنتظر طفلها الثاني، بعد نشر فيديو على "إنستغرام" تم تصويره من حفلة عيد ميلاد شقيقتها كلوي كارداشيان في الخامس والثلاثين يوم الخميس، وأكد متابعون أن صوتها ظهر فيه وهي تقول إنها حامل.

وقال أحد المطلعين المقربين من المليارديرة العصامية البالغة من العمر 21 عامًا إنّ شائعات حملها كانت "كاذبة".

وبدأ الصخب بعد مقطع منشور عبر حساب كلوي على "إنستغرام"، يُسمع منه صوت يشبه إلى حد كبير كايلي جينر، 21 عامًا، وهي تهتف "أنا حامل!".

وقبل هذه الشائعات بيوم واحد، نشرت كايلي صورًا وهي ترتدي البيكيني، وعلى الرغم من ذلك، لم تظهر عليها أي علامات على حدوث حمل أو وجود عثرة في بطنها حتى الآن.

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وتعتبرُ كايلي هي أُم بالفعل لستورمي، 17 شهرًا، من مغني الراب ترافيس سكوت، 28 عامًا، وتحدّثت سابقًا صراحة عن رغبتها في الإضافة إلى أسرتها.

وكانت كايلي نشرت مقطعًا مفعمًا بالحيوية في أبريل الماضي في عيد ميلادها الثامن والعشرين لصديقها، وكتبت: "هيا بنا ننجب طفلًا آخر!".