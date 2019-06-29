صوفي تيرنر وجو جوناس يختاران "الأحمر" بحفل ما قبل الزفاف.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد صوفي تيرنر نجمة سلسلة "صراع العروش"، وجو جوناس لإقامة حفل زفاف ثان فاخر في باريس، بعد إقامتهما حفل زفاف مفاجئ في لاس فيغاس.

وبدا الثنائي الشهير في غاية الجاذبية والأناقة، حيث رصدت العدسات أمس الجمعة كيف تألق كل منهما بالأحمر الزاهي في حفل ما قبل زفافهما المنتظر.

ومن خلال ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من صور، يمكن رؤية كيف بدا العروسان في حفل ما قبل زفافهما، والذي أقيم في فندق La Mirande الفاخر في بلدة " أفينون" في "بروفنس".

فقد ارتدت "صوفي" فستانًا حريريًا طويلًا باللون الأحمر ذا حمالات رفيعة وقصّة صدر مربعة تميز بشق خلفي عال جذاب من تصميم علامة "كوشين"Cushnie، حيث يشبه تصميم الفستان الأبيض الذي ارتدته "صوفي" يوم الخميس الماضي أثناء الوصول لقصر "شاتو دي توريو".

وفيما يتعلق بإطلالتها بالفستان الأحمر، أضفت "صوفي" مزيدًا من الجاذبية، وارتدت صندلًا ذهبيًا أنيقًا من توقيع "جيمي تشو".

وتركت العروس خصلاتها الشقراء حرة مع تموجات ناعمة، واعتمدت مكياجًا سموكيًا قويًا وأحمر شفاه جذابًا بنفس لون الفستان، كما اختار "جو" إطلالة متطابقة، وارتدى بدلة وحذاء باللون الأحمر أيضًا.

Advertisements

واختار جو وصوفي الأحمر الزاهي لإطلالتيهما، وكان الأبيض هو اللون الأساسي لضيوف حفل ما قبل الزفاف الذي جمع مجموعة كبيرة من أبرز المشاهير، بمن في ذلك العارضة "آشلي غراهام" وزوجها، وظهرت بفستان أبيض براق جذاب.

كما كانت النجمة "ميسي وليامز" التي شاركت "صوفي" في "صراع العروش" حاضرة، حيث ظهرت بإطلالة مميزة برفقة حبيبها "روبن سيلبي"، وارتدت فستان بليزر أبيض وتركت شعرها الوردي منسدلًا، كما ارتدى "روبن" بدلة بيضاء وكان شعره ورديًا أيضًا.

وكانت "بريانكا شوبرا" من الحاضرين الأساسيين في الحفل، حيث رصدتها العدسات بفستان حريري أنيق وتموجات كلاسيكية ومكياج أنيق، كما تُظهر الصور "كيفن جوناس" وزوجته "دانيال" أثناء وصولهما للفندق.

ومن المتوقع إقامة زفاف "صوفي" و"جو" في قصر "شاتو دي توريو" الفاخر، في مدينة "ساريانز"، كما يُعتقد أن الأخوة جوناس سيقدمون عرضًا مميزًا في الحفل لإشعال الأجواء.