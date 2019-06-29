هارفي واينستين يستعين بـ"دفاع جديد" قبل محاكمته بتهم الاغتصاب

أكدت وكيلة للمنتج والمخرج الأميركي هارفي واينستين، أنه كلف محاميين جديدين من شركة محاماة مقرها شيكاغو بالانضمام إلى فريق الدفاع عنه، خلال محاكمته في سبتمبر/ أيلول بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي

وأكدت الوكيلة جودا إنغلماير لـ"رويترز" أن واينستين استعان بالمحامين دونا روتونو وديمون تشرونيس قبيل بدء المحاكمة، ولم يتسنّ التواصل مع المحاميين للتعقيب.

أقرأ أيضا

ويواجه واينستين (67 عاما) اتهاما بالتحرش الجنسي بامرأة في نيويورك في يوليو عام 2006 واغتصاب أخرى في مارس عام 2013، ووجهت له 5 اتهامات تشمل الاغتصاب وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة إذا أدين.

وهؤلاء الضحايا ضمن نحو 70 امرأة معظمهن ممثلات شابات ونساء يعملن في مجال السينما اتهمن واينستين بالتحرش الجنسي في حوادث تعود لأعوام مضت وهو ما ينفيه.

وأدت هذه الاتهامات لانطلاق حركة #مي تو التي شهدت اتهام مئات النساء لرجال من أصحاب النفوذ في صناعة الترفيه والسياسة ومجالات أخرى بالتحرش.

Advertisements

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن روتونو، وهي ممثلة ادعاء سابقة في شيكاغو وتخصصت في الدفاع عن الرجال المتهمين في جرائم جنسية، قالت خلال مقابلة إنها ترفض حركة #مي تو.

وقالت روتونو للصحيفة "لم أكن أبدا ممن دعمن هذه (الحركة)، أؤمن أن النساء مسؤولات عن اختياراتهن".

وشهدت قضية واينستين انضمام وانسحاب العديد من المحامين المرموقين منذ توجيه الاتهام له في العام الماضي.

قد يهمك أيضا

التحرش الجنسي والعلاقات غير الصحية أبرز ما يؤرق الفتيات

أسواق نيجيريا تترقب "صحوة نسائية" ضد التحرُّش الجنسي