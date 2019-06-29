ماجدة الرومي تنشر صورًا من تكريمها بجامعة بيروت العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الصفحة الرسمية للمطربة ماجدة الرومي على موقع "تويتر"، جمهورها بصور من تكريمها، ومنحها الدكتوراه الفخرية، من جامعة بيروت العربية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وعلق المسؤول عن الصفحة "جامعة بيروت العربية تمنح السيدة ماجدة الرومي درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية تقديراً لمسيرتها الفنية والثقافية المتميزة".

جدير بالذكر أن الفنانة ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل غنائي في دولة الأردن بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، في 5 يوليو المُقبل.