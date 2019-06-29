عرض "تياترو موليير" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية في السابعة مساءً، وتحت إشراف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مسرحية "تياترو موليير"، عن مجموعة أعمال للمؤلف العالمي موليير.

"تياترو موليير" بطولة إيهاب ناصر، محمد اليماني، أحمد عزت، ريهام سالم، طارق الشاذلي، محمد طلبة، محمد زكي، عبدالرحمن السبكي، رفاه الخطيب، نهال الرملي، هناء فاروق، ميشو الدلجاوي.

العرض كوميدي غنائي عن روائع الأديب العالمي موليير، ديكور طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، تحت إشراف الدكتور نبيل الحلوجي، إعداد محمد علي، أشعار إبراهيم عبدالفتاح وإيهاب ناصر، ألحان مصطفى داغر وسعد ممدوح ووائل طه، استعراضات دكتور ريهام أبو سريع.

يُذكر أن أخر أعمال إيهاب ناصر فيلم "سكر برة" وفيلم "يوم العرض" الذي قام بتأليفه.

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