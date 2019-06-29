عمرو سعد ينعي محمد أبو الوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان عمرو سعد، على نعي الفنان الكبير محمد أبو الوفا، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، بعد صراع مع المرض.

ونشر سعد مشهد جمعه بأبو الوفا ضمن أحداث مسلسل "شارع عبدالعزيز"، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وكتب: "مع السلامة أبويا في الدراما ربنا يرحمك ويكرمك ويجعل دعوتي ليك مقبولة ودعوتك ليا تزود رصيد الرضا وربنا يجمعنا برحمته على الخير، رحمة الله عليك".

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، وعُرض له مؤخرًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".