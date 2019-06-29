"أبو" يوجه رسالة لحسين الجسمي: "من أنقى وأرقى الناس اللي قابلتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب المطرب "أبو" عن حبه لصديقه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، موجها له رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "أبو" صورة له مع الجسمي، معلقًا: "من أنقى وأرقى الناس اللي قابلتها، سر نجاحه وحب الناس ليه وسر جمال فنه اخلاقه وشخصيته اتشرفت بمعرفتك وصداقتك".

يُذكر أن المطرب حسين الجسمي يستعد لإحياء حفل غنائي مساء اليوم 29 يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب في حفل ختام مهرجان موازين 2019.