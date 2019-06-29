وفاة الفنان محمود جليفون عن 74 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، الفنان محمود جليفون عن عمر يناهز 74 عامًا.

وأكد الخبر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مضيفًا "الفنان محمود جليفون رحل وتم تشييع جنازته ودفنه في مقابر أسرته، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء تليغرافيًا".

محمود جليفون من مواليد 7 مارس 1945، شارك في عدد كبير من المسلسلات والسهرات التليفزيونية، منها: الجزء الأول من مسلسل "العصيان" بطولة الفنان محمود ياسين، "عائلة الأستاذ شلش" بطولة الفنان صلاح ذو الفقار، "تاجر السعادة" بطولة الفنان خالد صالح، "الراية البيضا" بطولة الفنان جميل راتب والفنانة سناء جميل.