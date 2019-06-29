أحمد رزق وأحمد السعدني يقضيان إجازة الصيف

نشر الفنان أحمد رزق صورة تجمعه بالفنان أحمد السعدنى عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" أثناء إجازة الصيف وعلق عليها قائلاً : "صيف بقى وكده". الصيف وعلق عليها قائلاً : "صيف بقى وكده". يذكر أن آخر ما قدمه النجم هو فيلم الممر، وهو فيلم مصري حربي من إخراج وتأليف شريف عرفة وحوار أمير طعيمة ومن بطولة أحمد عز ، هند صبري الذى تدور احداثه حول حرب الاستنزاف.

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