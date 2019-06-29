شاهد.. سما المصرى فى شكل جديد

نشرت الفنانة سما المصرى عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" فيدو جديدلها و هى تقوم بمسح السيراميك
علقت عليها قائلة : يه الاصوات دي؟؟ جزء جديد من فيديو مسح السيراميك.
الفيديو كاملا علي قناه اليوتيوب والرابط بتاعها في الاستوري....برضو ايه الاصوات دي؟؟
للمشاهدة من
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