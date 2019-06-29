شاهد.. سما المصرى فى شكل جديد

نشرت الفنانة سما المصرى عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" فيدو جديد لها و هى تقوم بمسح السيراميك لها و هى تقوم بمسح السيراميك علقت عليها قائلة : يه الاصوات دي؟؟ جزء جديد من فيديو مسح السيراميك. الفيديو كاملا علي قناه اليوتيوب والرابط بتاعها في الاستوري....برضو ايه الاصوات دي؟؟ Advertisements للمشاهدة من View this post on Instagram ايه الاصوات دي؟؟🙄🙄🙄 جزء جديد من فيديو مسح السيراميك. الفيديو كاملا علي قناه اليوتيوب والرابط بتاعها في الاستوري.... برضو ايه الاصوات دي؟؟😲😲😲😲 A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Jun 29, 2019 at 4:27am PDT

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