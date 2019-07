شاهد.. سما المصرى فى شكل جديد

View this post on Instagram

ايه الاصوات دي؟؟🙄🙄🙄 جزء جديد من فيديو مسح السيراميك. الفيديو كاملا علي قناه اليوتيوب والرابط بتاعها في الاستوري.... برضو ايه الاصوات دي؟؟😲😲😲😲