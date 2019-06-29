رحاب الجمل تحصل على لقب الأم المثالية وترد على مهاجميها برسالة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة المصرية رحاب الجمل على لقب الأم المثالية من مدرسة نجلها أدهم ، والذي احتفلت بتخرجه بتفوق.

رحاب شاركت جمهورها في صور لها مع نجلها، وبعد أن تلقت عدد من الانتقادات بسبب هذا اللقب قررت أن ترد في رسالة طويلة.

الفنانة المصرية كتبت: « أيوة أنا الأم المثالية، أيوة ابني (أدهم مدحت الشريف) هو الطالب المحترم بشهادة أساتذته، شكرا ابني اللي باجتهادك وبأخلاقك واحترامك وصلتني لأسمى لقب».

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رحاب الجمل أضافت: « وأيوة أنا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان من الصدر وأيوة الصورة حقيقية مش فوتوشوب وأنا بلبس عريان، لكن كمان أنا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه وعلمته أحسن تعليم وأنا اللي ضحيت بشغلي ورفضت مسلسلات وأفلام علشان اتفرغ لرعايته وأقف بجانبه في أهم مرحلة انتقالية صعبة أي ابن محتاج أمه فيها تكون جنبه وتحتويه».

الفنانة المصرية أضافت: «الأم المثالية مش شهادة بناخدها من مؤسسة لكن هي شهادة بيسجلها مستقبل أولادنا وأخلاقهم الحميدة ونفعهم للمجتمع .......بطلوا حقد وغل بقي ، ولا أقولكوا لا بلاش خلاص ماتبطلوا حقد ولا غل بل بالعكس زيدوا الرغي وافضلوا سفوا عليا وزودوا الهبد أه والنبي زودوا الهبد وطلعوني ترند أنا عايزة أطلع ترند بالله عليكوا طلعوني ترند هما اللي طلعوا ترند أحسن مني».

يشار إلى أن آخر أعمال رحاب الجمل مشاركتها في فيلم “ليلة هنا وسرور” مع محمد إمام وياسمين صبري، كما شاركت في مسلسل عوالم خفية»، مع الفنان عادل إمام وبشرى.