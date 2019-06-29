متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل السوري باسل خياط صورة عبر خاصية الـStory على حسابه الرسمي على انستغرام، تجمعه بزوجته ناهد زيدان ومع شقيقه محمد وزوجته هزار. وقد لفت الشقيقان الأنظار بشكل كبير اذ تداول محبو الممثل السوري الصورة التي تظهر الشبه الكبير بين الأخوة وكأنهما توأم. تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي ينشر فيها باسل خياط صورًا له مع شقيقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط وشقيقه يلفتان الأنظار.. الشبه بينهما لا يصدّق – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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