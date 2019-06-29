لقاء سويدان تستعد لتصوير مسلسل "البيت الكبير 3"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية لقاء سويدان إنها ستبدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" في سبتمبر/أيلول 2019، والذي يتكون من 60 حلقة.

وأضافت الفنانة، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "أنا سعيدة بالشخصية التي أجسدها في مسلسل البيت الكبير لأنها تشهد تطورا كبيرا جدا في الجزء الثالث".

وتابعت: "ما شجعني على الاستمرار في المسلسل هو حالة النجاح التي تحققت في الجزأين الأول والثاني".

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ووصفت المسلسلات التي تعرض على أجزاء بأنها "ليست ظاهرة جديدة، فقد قُدمت من قبل في الدراما المصرية، وكان منها أعمال مهمة نالت إعجاب الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج مثل "المال والبنون وليالي الحلمية ورأفت الهجان".

وذكرت أن تقديم العمل الدرامي في عدة أجزاء يعد أمرا جيدا جدا ولكن بشرط أن تكون الأحداث تستحق ذلك، وأن يحتوي العمل الدرامي على أحداث ثرية.

"البيت الكبير" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم لوسي، وأحمد بدير، وحجاج عبدالعظيم، والراقصة دينا، وطارق صبري، وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلي الوصال، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.‎‎