الحر الشديد يؤجّل تصوير مسلسل عادل إمام شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر داخل الشركة المنتجة لمسلسل "فالنتينو" عن توقّف التصوير للمرة الثانية لمدة شهرين.
وقال المصدر لـ"العين الإخبارية" إنَّ الممثل المصري عادل إمام بطل المسلسل طلب من الشركة المنتجة توقّف التصوير في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2019، بسبب ارتفاع درجة الحرارة "لأنّه لا يحب التصوير في شهور الصيف".
وأشار إلى استجابة الشركة لطلب الزعيم عادل إمام (79 عاماً) دون مناقشة، خاصة أنَّ الحلقات الـ9 التي تمَّ تصويرها تدور خلال فصل الشتاء والشخصيات ترتدي ملابس شتوية ثقيلة.
يشارك في بطولة المسلسل دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، سليمان عيد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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