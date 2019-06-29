أمل عرفة تعود الى مواقع التواصل بهذه الصورة

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Jun 29, 2019
بعد انقطاع ثلاثة اسابيع عن التواصل مع جمهورها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار خبر قرارها اعتزال مهنة الفن عقب سلسلة من الإشكالات لاحقتها مؤخراً.
أخيراً أطلت الفنانة السورية أمل عرفة على المتابعين ونشرت صورة بدت من خلالها فرحة وسعيدة ولكن دون ان ترفقها بأي تعليق.
وقد عبّر جمهورها عن سعادته بالصورة وبالتواصل من جديد معهم.
وكانت أمل قد واجهت عدة مشاكل بسبب تصريحاتها مؤخراً ما دفعها الى اتخاذ القرار بأن تترك الفن لأهله هذا آخر كلام عندها، فهي تشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلها أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معها في هذه المهنة بحسب قولها.
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