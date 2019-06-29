نادين نجيم عن جمالها: "مين قال إني كاملة؟"

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها كاملة الوضوح، حيث ظهرت مساماتها وبشرتها بشكل واضح، وذلك عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".
وانهالت التعليقات على الصورة التي انتقدت مسام نجيم الواضحة، كما رأى بعض متابعيها أن الصورة أظهرت عيوب بشرتها.
التعليقات السّلبية دفعت نجيم للرد على تلك الانتقادات، وقالت بتعليق: "شو هل التعليقات في بشرة بلا مسام؟ في بشرة ما بتتعب؟ بالعكس عادي هيدا شي كتير طبيعي أنا مني شايفة شي غلط أبدا. ولازم ننبسط بشكلنا مين قال إني كاملة لا لا مش مقبول فكرت بني شي يخربيتكم هلقد بدا؟".
يذكر أن نجيم قدمت في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الممثل السّوري قصي خولي ومواطنه معتصم النهار، ومن كتابة إيمان السّعيد وإخراج فيليب أسمر.
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