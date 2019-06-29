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محمد التاجي بالمُستشفى.. ويُعلق: "الجمل برَكْ"!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان المصري محمد التاجي لوعكة صحية، اليوم السبت، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونشر التاجي عبر فيسبوك، صورة له على سرير المرض من داخل المستشفى، معلقًا في ذراعه "كانيولا" أثناء حصوله على المحاليل.

وعلق التاجي على الصورة قائلاً: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل".

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يذكر أن الفنان المصري محمد التاجي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "فوق السحاب"، وكضيف شرف في مسلسلات "الشارع اللي ورانا"، "خفة يد"، والجزء الثاني من "الأب الروحي".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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