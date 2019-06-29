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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان المصري محمد التاجي لوعكة صحية، اليوم السبت، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
ونشر التاجي عبر فيسبوك، صورة له على سرير المرض من داخل المستشفى، معلقًا في ذراعه "كانيولا" أثناء حصوله على المحاليل.
وعلق التاجي على الصورة قائلاً: "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل".
يذكر أن الفنان المصري محمد التاجي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "فوق السحاب"، وكضيف شرف في مسلسلات "الشارع اللي ورانا"، "خفة يد"، والجزء الثاني من "الأب الروحي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد التاجي بالمُستشفى.. ويُعلق: "الجمل برَكْ"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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