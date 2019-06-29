تكريم عمر العبد اللات في تونس قبل استعداده لانطلاق مهرجان جرش

غادر النجم الأردني عمر العبد اللات الأردن متجهًا إلى تونس، للمشاركة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، في دورته الـ 20 والذي ستنطلق أعماله في العاصمة التونسية، وينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، ليتم تكريمه في حفل ختام فعاليات المهرجان، نظير ما قدمه من نجاحات خلال مسيرته الفنية محليًا وعربيًا، خصوصًا وأن التكريم المقرر له بعد غدٍ الأحد يأتي واتحاد إذاعات الدول العربيّة يحتفل بمناسبة مرور "50" عامًا على التأسيس، ويشارك على هامش فعاليات المهرجان أبرز نجوم الوطن العربي.

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يذكر أن "صوت الأردن"، عمر العبد اللات سوف يتم تكريمه أيضًا عن دولة فلسطين نظير ما قدمه خلال مسيرته الفنية وتقديمه العديد من الأغاني لدعم القضية الفلسطينية وتخليد لصمود الشعب الفلسطيني.

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في سياق مختلف يستعد عمر العبد اللات، لإحياء حفل افتتاح مهرجان جرش في دورته الرابعة والثلاثين، المقرر انطلاقه 18 يوليو / تموز المقبل، إذ يعتبر العبد اللات الورقة الرابحة للمهرجان فيما يتعلق بنجوم الأردن ومايقدمونه أمام العالم العربي، كما يشارك في المهرجان هذا العام كبار نجوم الأغنية بالوطن العربي منهم الكينج محمد منير والنجمين اللبنانين نانسي عجرم ووائل كفوري.

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