مطرب أوبرا إسباني يلغي عروضه في مدينة بطرسبورغ بعد فقدان صوته

موسكو - لايف ستايل
اضطر مغني الأوبرا الإسباني المشهور، بلاسيدو دومينغو، إلى إلغاء عروضه في مدينة بطرسبورغ لتدهور صحته، وفقدان صوته جزئيا، حسبما صرّح ناطق باسم مسرح "ماريينسكي" في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، الأربعاء.
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وقال الناطق إن دومينغو، تهيأ للمشاركة في أوبرا "سيبمون بوكانغرو" التي كان من المقرر أن تقدم يوم 25 يونيو/حزيران، وقبل ذلك شارك المغني في كل البروفات التي تكللت بنجاح تام. لكن قبل تقديم الأوبرا مباشرة أعلن المغني المشهور عن إلغاء عروضه لتدهور صحته المفاجئ وفقدان صوته جزئيا.
وفي هذا السياق قرر مدير مسرح "ماريينسكي"، فاليري غيرغييف، أن يقدم شخصيا اعتذارا رسميا نيابة عن المغني للمشاهدين الذين حضروا إلى المسرح لاستماع الأوبرا بمشاركة دومينغو.
وحل عضو الفرقة الموسيقية للمسرح،رومان بوديبنكو، بدلا من بلاسيدو دومينغو في مسرحية الأوبرا التي تكللت بالنجاح وتصفيق الجمهور، وقال الناطق إن إدارة المسرح تجري حاليا محادثات مع نجم الأوبرا الإسباني حول إقامة عروضه في بطرسبورغ في وقت لاحق.
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