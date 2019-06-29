بالصور| نجوم الفن يودعون محمد أبوالوفا بكلمات مؤثرة على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير محمد أبو الوفا، الذي غادر عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، بعد صراع مع المرض، وقاموا بنشر صوره عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرثونه بكلمات مؤثرة، ومنهم..

عبدالرحيم كمال

كتب السيناريست عبدالرحيم كمال على موقع "فيسبوك": "الفنان محمد أبوالوفا رحمه الله في الخواجة عبدالقادر كان زميل المهندس كمال المسيحي المحب والمعتقد في كرامات الصالحين، وكان في يونس ولد فضة والد يونس الذي دفعه الفقر لترك يونس فجرا على أمل الرجوع بالمال فعاد بعد رحلة مرعبة وتجربة سجن ليموت في حضن ابنه، كان ممثلا محترفا صادقا يؤدي المشاعر الصعبة بصدق وسلاسة عجيبة رحمه الله رحمة واسعة".

إسعاد يونس

وعبر موقع "إنستجرام"، كتبت الفنانة إسعاد يونس في تعليقها على صورة أبو الوفا "البقاء لله في وفاة الفنان محمد أبو الوفا ربنا يرحمه ويرزق أهله ومحبيه الصبر".

عباس أبو الحسن

ونعاه الفنان عباس أبو الحسن، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، وكتب "رحل الممثل الرائع، الأسد اللي بيحكم مملكة، محمد أبو الوفا واللي كان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم إبراهيم الأبيض، وعمل مشهد وحيد عبقري مازال في ذاكرة المشاهدين. وانطلق منه ليحقق مسيرة قوية ومؤثرة جديرا بها رحمة الله عليه والصبر لأهله ومحبيه. الفاتحة للرجل".

خالد الصاوي

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نعى الفنان خالد الصاوي، الفنان القدير محمد أبو الوفا عبر صفحته على "فيسبوك"، ووصفه بأنه صاحب أداء متميز وموهبة كبيرة، مضيفًا "صار صاحب بصمة خاصة وإضافة في كل عمل اشترك فيه"، طالبًا من متابعيه قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له.

محمد عبدالرحمن

وعلى موقع "تويتر" نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة للفنان الراحل، معلقًا "الدوام والبقاء لله".

مفيد عاشور

وكتب الفنان مفيد عاشور على موقع "فيسبوك": "وداعا الفنان محمد أبو الوفا.. رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته.. نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

ميدو عادل

وكتب الفنان ميدو عادل عبر "فيسبوك": "عم محمد أبوالوفا.. الفنان الغالي المحترم اللي ماخدش جزء كبير من حقه، راح عند ربنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر كل أهلك وحبايبك ".

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، وعُرض له مؤخرًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".