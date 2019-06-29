تركي آل الشيخ يتحدى الموسيقيين: "اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن الشاعر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تعاونه مع المطرب عمرو مصطفى في ألبوم جديد من المقرر طرحه يوم 4 أغسطس والموافق يوم عيد ميلاده.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك: "سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفي أكبر وأحدث استوديوهات العالم".

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وتابع "أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي، اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط. موعدنا ٤ أغسطس في يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه، كنت مهتما بكل التفاصيل وأكثر ما أتعبني جنان عمرو مصطفى ربنا يتمم على خير.. أتحداكم".

يُذكر أن آل الشيخ تعاون مع عمرو مصطفى في عدد من الأغاني، منها "برج الحوت"، و"مقدرش على النسيان".