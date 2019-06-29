نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد تامر حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة المؤلف تامر حبيب بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم..

كندة علوش

هنأت الفنانة كندة علوش السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام، ونشرت صورة تجمعهما وعلقت: "كل الصحاب في حتة وهو في حتة تانية".

وأضافت: "المعنى الحقيقي لعشرة العمر.. عقبال خمسين سنة تانيين من الفرح والصحة والنجاح وراحة البال اليوبيل الذهبي للصاحب الذهبي".

ريهام عبدالغفور

ونشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لها مع تامر عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز الذي قررت وأصريت ونجحت في إجباره على أن يكون صديق لي".

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غادة عادل

وكتبت الفنانة غادة عادل في تعليقها على صورة جمعتها بتامر حبيب "بحبك باستمرار وبحبك طول العمر يا أحلى تكاتيكو".

رجاء الجداوي

هنأت الفنانة رجاء الجداوي تامر بعيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ونشرت صورة له وكتبت: "ابني حبيبي كل سنة وانت طيب وانت سعيد ومتمتع بحب الناس ومحقق كل احلامك".

وتابعت: "ومن قلبي بقولك بحبك طول عمرك غالي يا حبيبي.. وربنا ما يحرمنا منك ابدا انا وأميرة وروضة".

أحمد السعدني

احتفل الفنان أحمد السعدني، بعيد ميلاد السيناريست تامر حبيب، ونشر صورة معه عبر موقع "انستجرام"، وعلق عليها: "كل سنة وانت حبيب الكل يا صديق البرج السرطاني".