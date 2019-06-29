محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشفت الفنانة مريهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي"، تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها للإجهاض.
وكتبت كوكي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "البيبي مات وعملت العملية الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل يا رب متكتبش على حد الوجع ده أبدًا".
كانت كوكي كتبت مساء يوم الخميس الماضي، أنها في المستشفى وتعرضت لإجهاض ونزيف، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.
كوكي هي شقيقه الفنانة روبي، وشاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، و"الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للإجهاض.. "كوكي" تكشف تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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