عباس أبو الحسن ناعيًا محمد أبوالوفا: "رحل الأسد اللي بيحكم مملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعى الفنان عباس أبو الحسن، الفنان الكبير محمد أبو الوفا، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، بعد صراع مع المرض.

ونشر عباس صورة للراحل عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام": "رحل الممثل الرائع، الأسد اللي بيحكم مملكة، محمد أبو الوفا واللي كان اول ظهور له على شاشة السينما في فيلم إبراهيم الأبيض وعمل مشهد وحيد عبقري مازال ما ذاكرة المشاهدين، وانطلق منه ليحقق مسيرة قوية ومؤثرة جديرا بها رحمة الله عليه والصبر لأهله ومحبيه.. الفاتحة للرجل".

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وعلقت الفنانة فريال يوسف على الصورة: "الله يرحمه".

محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، وعُرض له على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".