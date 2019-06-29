محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
طمأن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الجمهور على الحالة الصحية للفنان الكبير محمد التاجي بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة مصر الجديدة.
وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تواصل هاتفيا مع الفنان محمد التاجي للاطمئنان عليه، متابعًا "التاجي الحمد لله بصحة جيدة وهو الآن في منزله، وخرج من المستشفى بعد عمل الفحوصات الطبية".
كان التاجي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة له على سرير المرض، وفي ذراعه "كانيولا" أثناء حصوله على المحاليل، معلقًا "الجمل برك.. قدر الله وما شاء فعل".
يُذكر أن الفنان محمد التاجي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "فوق السحاب"، وكضيف شرف في مسلسلات "الشارع اللي ورانا"، "خفة يد"، والجزء الثاني من "الأب الروحي".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| خروج محمد التاجي من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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