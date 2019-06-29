بالصور- سوسن بدر بالزي الفرعوني بسبب حملة إعلانية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف المخرج عمرو سلامة عن صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهي ترتدي الزي الفرعوني، من كواليس تصوير حملة إعلانية. ونشر سلامة صورتين عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب باللغة الإنجليزية: "سعيد بالعمل لأول مرة مع الفنانة الموهوبة وصاحبة الخبرة سوسن بدر في تصوير حملة إعلانية". جدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "زي الشمس"، وظهرت كضيف شرف في مسلسل "هوجان".

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