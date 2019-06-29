- 1/2
- 2/2
كشفت تقارير صحفية، أن “الغرفة الزجاجية” الخاصة التي دأب نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، على النوم فيها لبعض الأوقات، أملا في إطالة عمره، تم العثور عليها داخل حاوية شحن، بعد نحو عشر سنوات من رحيل الفنان الكبير.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن بعض الشائعات روجت على مدار الأعوام، ما مفاده أن جاكسون كان يلجأ إلى الغرفة التي يجري استخدامها في الأصل، بغرض تسريع الشفاء من الحروق.
وتشبه “الغرفة العجيبة” جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، فهي طويلة وذات مساحة محدودة، لكنها شفافة بالكامل، ويمكن رؤية ما في داخلها من الخارج.
ولجأ جاكسون إلى غرفة الأوكسجين الزجاجية، لأجل الحد من زحف الشيخوخة على جسمه، ويجري استخدام “المهجع”، في الوقت الحالي، داخل شركة مختصة فيما يعرف بـ”العلاج البديل”.
وقال المدير والرئيس التنفيذي لشركة “إتش إم إس”، أدريان غاراي، إن جاكسون اشترى الجهاز (الغرفة) سنة 1994، ورجح أن يكون النوم بداخلها قد سبب تسمما في دم النجم الراحل.
وفي سنة 1986، ظهر جاكسون مستلقيا داخل الآلة، وجرى ذلك بعد عامين من إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، خلال تصوير إعلان لفائدة أحد المشروبات الغازية باستخدام الألعاب النارية.
ولجأ جاكسون إلى القضاء، إثر الحادث، وتمكن من الحصول على تعويض قدره 1.5 مليون من شركة “بيبسي”، جبرا للضرر الناجم عن الحروق.
وتبرع الفنان بالمبلغ لفائدة مستشفى في ولاية كاليفورنيا وتم إحداث مركز الحروق “مايكل جاكسون” للأطفال وقام بشراء الآلة “العجيبة” لفائدة المركز الصحي.
وخلال زيارته للمستشفى، دخل مايكل جاكسون إلى غرفة الأوكسجين، وبدا فيها مستلقيا ومغمضا عينيه، وأثار الموضوع جدلا واسعا وقتها، لأن أغلب الناس لم يكونوا على دراية بالجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 10 سنوات من رحيله.. العثور على الغرفة الزجاجية التي كان ينام بداخلها مايكل جاكسون لإطالة عمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.