اسعاد يونس تنعي الراحل محمد أبو الوفا

نعت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان محمد أبو الوفا الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وكتبت "إسعاد" عبر صفحتها قائلة :"البقاء لله في وفاة الفنان محمد أبو الوفا ربنا يرحمه ويرزق أهله ومحبيه الصبر".
قدم خلال مسيرته الفنية 58 مسلسلًا تليفزيونيًا منها "الكبريت الأحمر، المغني، كلبش"، 15 فيلمًا سينمائيًا خلال مسيرته الفنية أبرزهم "حليم، الجزيرة، الفيل الأزرق.
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