بالصور.. "جينيالوجيا الأخلاق" لـ نيتشة في صالون علمانيون

نظمت حركة علمانيون، مساء أمس، الجمعة، صالونًا ثقافيًا لمناقشة كتاب "جينالوجيا الأخلاق" للفيلسوف الألماني نيتشه، وناقش الكتاب الباحث في الفلسفة هادي المهدي، وأدارت اللقاء سارة صابر المنسقة الإعلامية لحركة علمانيون.
استعرض "المهدي" مراحل حياة نيتشه وربط "جينيالوجيا الأخلاق" بالمؤلفات الأخرى له في سياق نقد نيتشة للمدرسة النفعية البنتامية وللمدرسة الإنسانية الكانطية في بحثه عن مصدر الأخلاق بعد تجريدها
وأرجع مصدر الأخلاق إلى الصراع بين قيم النبلاء وقيم العبيد، موضحا أن سمة العبيد هي الخضوع للأعراف وسمة النبلاء التمرد.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يقام صالون علمانيون أسبوعيا بمقر الحركة بوسط البلد بالقاهرة.
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