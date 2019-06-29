شاهد.. أحمد السعدني يهنئ تامر حبيب بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

هنأ الفنان أحمد السعدني، صديقه السيناريست تامر حبيب بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "السعدني" عبر صفحته قائلًا :"كل سنه وانت حبيب الكل ياصديق البرج السرطاني"، وتفاعل الجمهور مع المنشور مهنئينه بعيد ميلاده ومتمنين له دوام النجاح والسعادة في حياته الفنية والشخصية. ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني مسلسل "زي الشمس" وشاركه البطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، سوسن بدر، ملك حسن، إخراج سامح عبدالعزيز.

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