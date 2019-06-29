وجهت الفنانة ريم البارودي، رسالة لصديقتها الإعلامية ريهام سعيد بعد إجرائها عملية جراحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت "البارودي" عبر صفحتها قائلة : "أنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وأنتي حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك ياجبل ما يهزك ريح وإن شاء الله هتعدي وهتقومي يارب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب.. أرجو ليكي وأنتي حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك ياجبل ما يهزك ريح وإن شاء الله هتعدي وهتقومي يارب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب.. أرجوالدعاء لصديقتي وأختي ريهام سعيد". ويذكر أنه كانت أجرت الإعلامية ريهام سعيد عملية جراحية في الوجه بعدما أصيبت ببكتريا في وجهها، إلا أن الأطباء أخبروها أن العملية لم تكن كافية للقضاء عليه وحذروها من أن البكتيريا إذا لم تعالج قد تصل للمخ وتسبب الوفاة، كما طالبوها بالراحة لمدة شهر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائها عملية جراحية.. ريم البارودي لـ ريهام سعيد: أنتي قوية وهتقومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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