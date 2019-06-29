تونس تحرم فنانة سوريّة من المشاركة في فيلم لـ مونيكا بيلوتشي!

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:51 مساءً - قالت الممثلة السورية عزة البحرة إن مشاركتها في فيلم كان مقررا تصويره إلى جانب الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي مطلع تموز المقبل ألغيت.

ونشرت عزة البحرة، عبر صفحتها في “فيس بوك” قالت فيه إن السلطات التونسية رفضت منحها تأشيرة دخول، ما أدى إلى إلغاء مشاركتها في الفيلم.

وكتبت عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “يعليييي عليك يامونيكا بيلوتشي ..مالك بالطيب نصيب…خسرت مشاركتي معك بالفيلم بسبب عدم موافقة الأمن التونسي على اعطائي فيزا …معلش مونيكا ..لاتزعلي ..نصيبك بالجنة …ويااااااحيف على عروبتنا”.

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وكانت الفنانة عزة البحرة ستبدأ تصوير مشاهدها في مطلع شهر تموز المقبل في فرنسا، كما ستصور بعض مشاهد الفيلم في تونس.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب سوري يقوم بدوره الممثل يحيى المهايني، يحاول اللجوء إلى أوروبا من العاصمة اللبنانية بيروت، ليقترح عليه أحد الأشخاص نقش “فيزا الشينغين” التي يحتاجها المسافر لدخول الاتحاد الأوروبي على ظهره، قبل أن تظهر الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وتبدأ باستضافته في معارض فنية.