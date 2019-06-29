سوسن بدر تتحول إلى ” كليوباترا ” !!

كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:51 مساءً - نشر المخرج عمرو سلامة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تجمعه بالفنانة المصرية سوسن بدر والتي ظهرت فيها مرتدية ملابس كليوباترا . ويأتي ذلك على خلفية تصوير إعلان ” 100 مليون صحة ” ضمن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة المصرية . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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