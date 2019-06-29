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كتب امير فتحي في السبت 29 يونيو 2019 02:51 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة واضحة جمعتها بطفليها هافين وجوفاني، حيث ظهرت نادين في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرّكزةً الكاميرا على وجهها بينما كان طفليها يقبلانها.
وللمرة الأولى، بدت ملامح وجه طفليها، ولاسيما جوفاني الذي بدا جزء من وجهه بشكل واضح، بينما كانت هافين على طرف الصورة ليظهر جزء من شعرها الأشقر.
وعلّقن نادين على الصورة بالقول:”الحب الغير مشروط الحب الحقيقي … حب بلا حدود الله يحميكم و يخليلي ياكم ويحمي ولاد العالم آمين يا رب”.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تنشر لأول مرة صورة واضحة مع طفليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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